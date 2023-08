ALKÜ Rektörü Huzurevi Sakinleriyle Sohbet Etti

Alanya Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle sohbet eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Yakın tarihimizin hafızası olan değerli büyüklerimizin tecrübelerini dinleyerek yolumuza çıkan engelleri verdiğiniz bu ışıklarla aşacağız. Geçmiş olmadan geleceği asla inşa edemeyiz" dedi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken son durak Alanya Huzurevi oldu. Ziyarette ilk olarak Alanya Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy Görgülü ile görüşen Rektör Türkdoğan, gerekli bilgileri aldıktan sonra huzurevi sakinleriyle buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Rektör Türkdoğan, huzurevi sakinlerinin hatıralarını ve taleplerini dinledi.

"Geçmiş olmadan geleceği asla inşa edemeyiz"

Rektör Türkdoğan, huzurevi sakinleri ile gerçekleştirdiği sohbette geçmiş olmadan geleceğin inşasının imkansız olacağını dile getirerek, "Siz değerli anne-babalarımızın duaları ve destekleri olmadan evlatlarının başarıya ulaşması imkansız oluyor. Bizler her zaman sizlerin dualarına talibiz. Siz değerli büyüklerimizin güvenli ve rahat bir ortamda yaşamını sürdürmeleri için bizler de en iyi hizmetleri vermeye gayret göstereceğiz. Yakın tarihimizin hafızası olan değerli büyüklerimizin tecrübelerini dinleyerek yolumuza çıkan engelleri verdiğiniz bu ışıklarla aşacağız. Geçmiş olmadan geleceği asla inşa edemeyiz. Yarınlarımıza emin adımlarla daha sağlam ilerlemek için sizlerin desteklerine her zaman muhtacız" dedi. Rektör Türkdoğan, sohbet sırasında huzurevi sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyerek ihtiyaçları noktasında taleplerini not aldı. Türkdoğan, ziyaretin sonunda huzurevi sakinlerine hediyelerini takdim etti. Ziyaret, Müdür Fatma Aksoy Görgülü ve idari personelle birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ANTALYA