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Akçakoca'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Taşkınlara yol açan yağış sonucunda mahsur kalan kişiler kurtarıldı ve bazı iş yerleri su altında kaldı.