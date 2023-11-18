Akçakoca'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Taşkınlara yol açan yağış sonucunda mahsur kalan kişiler kurtarıldı ve bazı iş yerleri su altında kaldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İl genelinde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kuvvetli yağış, Akçakoca ilçesinde taşkınlara yol açtı.
Tarihi Ceneviz Kalesi yolunda oluşan su birikintisinde mahsur kalan iki otomobildeki 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezindeki Çuhallı Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı.
Sağanağın devam ettiği ilçede sürücülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü.
Kaynak: AA / Yaşam