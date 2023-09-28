Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje devrilen hafif ticari araçta bir kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.G, (69) idaresindeki 26 UP 610 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardında orta refüje girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücün yaşamını yitirdiğini belirlerken, araçta bulunan E.G, (44) ise yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi de hastanenin morguna kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR