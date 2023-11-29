Afyonkarahisar'da çiftçiler kurt saldırısını önledi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınlarında koyun sürüsüne saldırmaya hazırlanan kurtlar, çiftçilerin zamanında müdahalesiyle engellendi. Çiftçiler traktörlerle kurt sürüsüne müdahale ederek koyunları korudu.
Afyonkarahisar'da koyun sürüsüne saldırmaya hazırlanan kurtlar çiftçilerin zamanında müdahalesi ile koyunları telef edemedi.
Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Çiftlik köyü yakınları yaşandı. Bir arkadaşı ile birlikte bölgedeki ağır ve yayılan koyun sürüsünü kontrole giden Özay Öz, bölgede kurtların olduğunu fark etti. 5 kurttan oluşan sürü koyun sürüsüne saldırmak için fırsat kollarken bir anda karşılarında çiftçileri görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Çiftçiler traktörlerle kurt sürüsüne müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı. - AFYONKARAHİSAR