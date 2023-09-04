AFAD Başkanı Okay Memiş: 'Devlet olarak vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya gayret edeceğiz'

AFAD Başkanı Okay Memiş, Samsun'da meydana gelen sel ve su baskınından etkilenen bölgelerde hasar tespitleri yaptıklarını ve devlet olarak vatandaşların zararlarını karşılamaya çalışacaklarını belirtti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ise altyapı onarım ve yolların temizlik çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü ve hayatın normale dönmeye başladığını açıkladı.

Afad Başkanı Okay Memiş, Samsun'da hasar tespitleri yaptıklarını belirterek, "Devlet olarak vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya gayret edeceğiz" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AFAD Başkanı Okay Memiş, dün yoğun yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınından etkilenen İlkadım ilçesinde incelemelerde bulunarak, selden etkilenen esnafa ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler. Hasar tespit ve zarar çalışmalarının bugün itibarıyla başladığını ve AFAD Başkanlığı başta olmak üzere ilgili diğer kurumlarla birlikte titizlikle sürdürüldüğünü belirten Vali Tavlı, altyapı onarım ve yolların temizlik çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumlarca hızla yürütüldüğünü ve en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

"Samsun'da hayat normale dönüyor"

Samsun'da hayatın normale dönmeye başladığını açıklayan Tavlı, çalışmalarda emeği geçen başta AFAD ve yerel yönetimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek, tüm Samsunlulara 'geçmiş olsun' temennisini iletti.

"Turuncu alarm verilmesini gerektiren bir yağış"

AFAD Başkanı Okay Memiş ise Samsun'un 'turuncu alarm' verilmesini gerektiren bir yağışla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Samsun'da önceden ikaz yapılarak Sayın Valimizin önderliğinde çok ciddi bir tedbir alındığını gördük. Herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu süreci birlikte yönettik. Yaklaşık 2 bine yakın personel ve iş makineleriyle dahil 600 araçla olaylara müdahale edildi. Mahsur kalan insanlarımızın tahliyeleri gerçekleştirildi. Bugün ise hasar tespiti ve varsa zarar tespitlerini Valiliğimizin belirlediği 61 ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe yapıyoruz. Devlet olarak vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızdan yetkililerimizin ikazlarına riayet etmelerini bir kez daha özellikle istirham ediyorum. Burada alınan tedbirlerden dolayı Sayın Valimize, AFAD İl Müdürümüze ve çalışanlarına, jandarmamıza, polisimize Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize, itfaiyemize, UMKE'mize ve 112 ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN