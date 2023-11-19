Adıyaman'da Yağışlar Sonucu Ahır Çöktü, 7 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Adıyaman'ın Uzunköy (Dilikan) köyünde bir ahır, etkili olan yağışlara dayanamayarak çöktü. Ahırda bulunan 37 küçükbaş hayvandan 7'si enkaz altında kalarak telef oldu. Ekiplerin yaptığı arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 30 hayvan kurtarıldı.

Adıyaman'da, birkaç gündür etkili olan yağışlara dayanamayarak çöken ahırda bulunan 37 küçükbaş hayvandan 7'si telef oldu. Enkaz altında kalan hayvanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık birkaç gündür etkili olan yağışlardan dolayı Adıyaman'ın Uzunköy (Dilikan) köyünde Mehmet Erdoğan'a ait ahır çöktü. İçeride bulunan 37 hayvan enkaz altında kaldı. Meydana gelen olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Kısa sürede harekete geçen Acil Çağrı Merkezi, olay yerine AFAD ekipleri, jandarma ekipleri ve İl Özel İdaresine ait iş makineleri sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan ve yaşayan 30 küçükbaş hayvanı kurtardı. Kurtarılan hayvanlar yeniden sahibine teslim edilirken 7 küçükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN