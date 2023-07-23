ABD'deki Hayvanat Bahçesinde Dev Panda Mei Xiang'ın 25. Yaş Günü Kutlandı

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde, dişi dev panda Mei Xiang'ın 25. yaş günü özel bir pasta ile kutlandı. Hayvanat bahçesi, Mei Xiang'a mutlu bir doğum günü diledi.

Dev panda Mei Xiang'ın 25. yaş günü, ABD'nin başkenti Washington'da yer alan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde kutlandı.

Cumartesi günü sabah saatlerinde hayvan bakım personeli, dişi dev panda Mei Xiang'a hayvanat bahçesinin beslenme uzmanları tarafından yapılan panda dostu özel bir meyveli pasta hediye etti.

Büfe görevlileri, dondurulmuş sulandırılmış elma suyu ile hazırladıkları çok katlı pastaya, "25" süslemesini de ekledi. Tatlı patates püresi, havuç püresi, elma dilimleri ve bambu yaş günü ikramına dekoratif bir hava kattı.

Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, "25. doğum günün kutlu olsun Mei Xiang. Gelin beraber ona mutlu bir doğum günü dileyelim!" tweetini paylaştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington'dan bildiriyor. (XHTV)