30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu'da Kutlandı
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Oltu'da düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Oltu Kaymakamı tebrikleri kabul etti. Tören, protokolün bayramı kutlaması, konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti ve askeri birliklerin geçişiyle son buldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Oltu Hükümet meydanında çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Oltu Hükümet meydanında çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çelenk töreninin ardından Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal makamında tebrikleri kabul etti.
İlçe stadyumunda devam eden törende protokolün tören birliklerin bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Delil Güzel yaptı. Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Tören Askeri birliklerin tören geçişiyle son buldu. - ERZURUM