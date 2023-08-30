30 Ağustos Zafer Bayramı Oltu'da Kutlandı

Oltu'da düzenlenen etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Oltu Kaymakamı tebrikleri kabul etti. Tören, protokolün bayramı kutlaması, konuşmalar ve öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti ve askeri birliklerin geçişiyle son buldu.