17 Yıl Sonra İzinli Çıkan Mahkum Gölhisar'da Karşılandı

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'nde ikamet ederken Haziran 2007'de Adana'da işlenen cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınıp müebbet hapis cezası alan Ali Bağcı (36), 17 yıllık mahkumiyetten sonra 9 günlük izin için geldiği memleketi Gölhisar'da konvoyla karşılandı. Bağcı'nın suçsuz olduğuna inanan ailesi, sevenleri ve halkın ilçe girişinde davul, zurna ve çiçeklerle yaptığı karşılamada duygusal anlar yaşandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Çeşme Mahallesi'nde ikamet ederken Haziran 2007'de Adana'da işlenen cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınıp müebbet hapis cezası alan Ali Bağcı (36), 17 yıllık mahkumiyetten sonra 9 günlük izin için geldiği memleketi Gölhisar'da konvoyla karşılandı. Bağcı'nın suçsuz olduğuna inanan ailesi, sevenleri ve halkın ilçe girişinde davul, zurna ve çiçeklerle yaptığı karşılamada duygusal anlar yaşandı.

Haziran 2007'de Adana'da işlenen bir cinayetin şüphelisi olarak müebbet hapis cezası alan Ali Bağcı (36), 17 yıl yattığı cezaevinden 9 günlüğüne izinli olarak çıktı. Memleketi Gölhisar'da davul zurna eşliğinde konvoyla karşılanan Bağcı için kazanlarda pilavlar pişirilerek dağıtıldı. "17 yıl sonra yuvana hoş geldin Ali Bağcı" yazılı pankartın takılı olduğu yaklaşık 100 araçlık konvoy ile ilçede tur atan Bağcı, daha sonra evine ulaştı. Zaman zaman ilçenin çeşitli yerlerinde durdurulan konvoy ile Ali Bağcı'ya hoş geldin diyen vatandaşlar, ilçe meydanında Ali Bağcı ile davul zurna eşliğinde oynadı. Büyük bir kalabalığın olduğu Bağcı'nın evinde ise gözyaşları tutulamazken, bir koç kesildi. Ali Bağcı'nın arkadaşları, komşuları, akrabaları ve tanıyanlarının doldurduğu alanda etli pilav ikramı da yapılırken, uzaktan yakından olayı duyan ilçe halkı Ali Bağcı'yı görmek için evine akın etti. 9 günlük izin süresini evinde geçirecek olan Ali Bağcı'nın ise kendisine gösterilen ilgiden dolayı şaşkın olduğu görüldü.

"17 yıl suçsuz yere hapis yattım"

Ali Bağcı, 17 yıl boyunca suçsuz yere hapis yattığını söyleyerek, "Ben Burdur Gölhisar doğumluyum. Yıllar önce başımdan geçen talihsiz bir olaydan dolayı 17 yıl

cezaevinde kaldıktan sonra Meclisten geçen bir yasa gereği tahliye tarihime 3 yıl kala açık cezaevine geçtim ve izne geldim. Gölhisar halkı, benim hangi sebepten yattığımı bildikleri için masumiyetime inandıkları için çok güzel bir karşılama töreni yapmışlar. Çok mutlu oldum. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi ben ne desem boş, 17 yıl geçti. Yargı da kararını verdi ama her ne kadar adalet desek de bana göre gerçek bir adalet değildi. İşlemediğim bir suçtan dolayı 17 yıl yattım. Daha da yatıyorum, cezamı çekiyorum. Artık kabullendim. İşlemediğim bir suçu yatmayı kabullendim. İlçedeki her insan benim suçsuz yere yattığımı bildikleri için böyle güzel bir karşılama yapmışlar. Çok mutlu oldum. Psikolojik olarak çok iyiyim. Devlette Meclisten geçirdiği yasadan dolayı 3 yıl erken çıktığım için çok mutluyum. Beni destekleyen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Bağcı'nın akrabalarından Emine Bağcı (67) ise, "17 yıl sonra Ali'nin Gölhisar'a gelmesi bize çok büyük mutluluk verdi. İnşallah sesimizi duyarlar. Bunca gelen ziyaretçisi ve karşılama töreni medyada yer alır" dedi.

Rahime Özsarı (45), "Ali geldi, mutlu olduk. Tüm gelenler sağ olsunlar. Şimdilik çok sevinçliyiz" dedi.

Mahkumiyeti süresince 9 günlük ev iznine çıkan Ali Bağcı'nın evi ise ertesi gün de ziyaretçilerle dolup taştı. 2007 yılında dayısının kızı Z.Ö.'nün internetten tanışıp yanına Adana'ya gittiği Nebil Ergin'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Bağcı, yargılama sonunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen dayısı ve babası A.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BURDUR