Yargıtay, midesinde kokainle Türkiye'ye giriş yapan kişinin "uyuşturucu ithal etme" suçunu işlediğine hükmetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yargıtay, midesinde kokainle Türkiye'ye giriş yapan kişinin "uyuşturucu ithal etme" suçunu işlediğine hükmetti

Yargıtay, midesinde kokainle Türkiye'ye giriş yapan kişinin 'uyuşturucu ithal etme' suçunu işlediğine hükmetti
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, havalimanındaki kontrolde midesinde kokain olduğu belirlenen kişinin "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, havalimanındaki kontrolde midesinde kokain olduğu belirlenen kişinin "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasına hükmetti.

Brüksel'den İstanbul'a uçakla gelen ve havalimanındaki kontrolde midesinde kokain bulunduğu tespit edilen kişi hakkında dava açıldı.

Davaya bakan mahkeme, sanığı uyuşturucu madde ticaretinden hapis cezasına çarptırdı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, pasaport kontrolü gerçekleştirildikten sonra Türkiye'ye giriş yapan ve midesinde kokain olduğu belirlenen sanığın eyleminin "uyuşturucu madde ithal etme" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Sanığın transit yolcu olduğundan bahisle eylemin vasfında yanılgıya düşüldüğü vurgulanan kararda, bu nedenle "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan hüküm kurulmasının bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

Türk Ceza Kanununun (TCK) 188/3 ve 49. maddesi uyarınca uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor, uyuşturucu madde ithal edenler ise TCK'nin 188/1. maddesindeki hüküm gereğince 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Ayrıca kanunda uyuşturucu maddenin kokain olması durumunda cezanın yarı oranında artırılmasına yönelik düzenleme bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında Korona virüse yenik düştü
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Kremlin: Erdoğan'ın Türkiye'yi ileriye götürme şekli ABD'nin hoşuna gitmiyor, bu yüzden ses yükseltmeye çalışıyorlar
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan Nesrin Cavadzade
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yargıtay, midesinde kokainle Türkiye'ye giriş yapan kişinin "uyuşturucu ithal etme" suçunu işlediğine hükmetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:14:16. #1.14#

title