Yardımeli Derneği, Arakanlılar için inşa ettiği bambu evleri teslim etti

Yardımeli Derneği, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta, "Arakan Evim Projesi" kapsamında inşa ettiği bambu evlerin 3'üncü etabını tamamlayarak ailelere teslim etti.

Yardımeli Derneği, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta, "Arakan Evim Projesi" kapsamında inşa ettiği bambu evlerin 3'üncü etabını tamamlayarak ailelere teslim etti.

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yangın sonucu 10 bin barınağın kullanılamaz hale geldiği Arakanlıların kaldığı kampa yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Yaklaşık 60 bin insanın etkilendiği yangın sonrası dernek tarafından Arakanlılara sıcak yemek ve gıda paketi dağıtılırken "Arakan Evim Projesi" ile başlatılan bambu evlerin yapımı da tamamlandı.

Kampta yaşayan aileler, dernek tarafından inşa edilen evleri teslim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara