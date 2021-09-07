Yaralı 2 caretta caretta, tedavi için 290 kilometre mesafedeki merkeze götürüldü

NESLİ tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Antalya Belek kumsalında bugün yaralı 2 yetişkin deniz kaplumbağası bulundu.

NESLİ tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Antalya Belek kumsalında bugün yaralı 2 yetişkin deniz kaplumbağası bulundu. Belek'te rehabilitasyon merkezi olmadığı için yaralı caretta carettalar, 4 saatlik yolculukla 290 kilometre mesafedeki Muğla Dalyan'daki rehabilatyon merkezine götürüldü.

Dünyada nesli tehlikede altındaki türler arasında kırmızı listede bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının, Akdeniz kıyılarındaki en büyük yuvalama olan ve geçen hafta bir otele ait yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkmaya çalışan 62 yavru kaplumbağanın ölümüyle gündeme gelen Belek kumsalında bugün öğleden sonra yaralı 2 yetişkin caretta caretta bulundu.

Yaralı caretta carettalara ilk müdahale, kumsalda 23 yıldır deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunda görev alan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri tarafından yapıldı. Yaralı kaplumbağalar, ardından Türkiye'deki tek merkez olan 290 kilometre uzaklık ve 4 saatlik mesafedeki Muğla'nın Dalyan ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden (DEKAMER) gelen ekibe teslim edildi.EN BÜYÜK EKSİKLİK REHABİLİTASYON MERKEZİEKAD'dan yapılan açıklamada, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsalı Antalya'nın Belek kumsalının, rekor sayıda deniz kaplumbağası yuvasına ev sahipliği yaptığı, en büyük sorunlardan birinin de yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisini yapabilecek bir rehabilitasyon merkezi eksikliği olduğu vurgulandı.MENDİREK SEBEPLİ YARALANMABoğazkent mevkiinde 2018 yılında yapılan mendireğin, kumsal yapısının bozulmasının yanı sıra kumsal ortasında gölet oluşmasına neden olduğu da belirtilen açıklamada, "Gölet içerisine gelen ve çıkamayan iki ergin dişi deniz kaplumbağasının kayalıklar nedeniyle kabuklarında yaralar oluşması üzerine ilk olarak EKAD ekipleri tarafından müdahale edildi. Fakat bölgede rehabilitasyon merkezi bulunmaması nedeniyle tedavisi tamamlanamayan deniz kaplumbağaları, DEKAMER ekipleri tarafından alınıp, tedavileri yapılmak üzere Dalyan'a götürüldü" denildi.4 SAATLİK YOLCULUK YIPRATIYORBelek kumsalındaki çalışmaları sırasında birçok sorunla karşılaşabildiklerini belirten EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen haftaki sahildeki yürüme bantları altında kalarak ölen 62 yavru deniz kaplumbağası olayını hatırlatarak, bu tür sorunların yanı sıra Belek'teki en büyük eksikliği, yaralı hayvanları tedavi edecek merkezin bulunmaması olarak gösterdi. Yaralı kaplumbağaların 4 saatlik yolculukla Dalyan'a gitmek zorunda kaldığını belirten Dr. Canbolat, "Bu yolculuk kaplumbağalar için de oldukça yıpratıcı. Antalya olarak 650 kilometre kıyı şeridimiz, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalımız var. Fakat tedavi edecek imkanımız yok. Bunu daha önce birçok platformda gündeme getirdik ve bunun üzerine ilgili bakanlık yetkilileri tarafından proje için destek verileceği açıklandı. Biz de ekiplerimiz ile tüm projelerimizi hazırladık, 2022 sezonu için merkezin tamamlanmış olmasını umut ediyoruz" dedi.PRESTİJ PROJESİ OLACAK

Rehabilitasyon merkezi projesinin Belek için prestij projesi olacağını da söyleyen Dr. Ali Fuat Canbolat, "Belek, turizm ve doğa koruma çalışmalarının iç içe olduğu bir bölge. Aynı anda yaklaşık 100 bin turistin konakladığı ve rekor sayıda deniz kaplumbağası yuvasına ev sahipliği yapan bir alan. Bu bölgede kurulacak böyle bir merkez gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda doğa koruma çalışmalarına verilen önemi de gösteren, turistik tesislerin cazibesini artıran prestij projesi de olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar