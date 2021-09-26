Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

Muratpaşa Belediyesi, 28 Temmuz'da Manavgat'tan başlayan cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının etkili olduğu Gündoğmuş'ta ihtiyacı olan ailelere yardımseverlerin küçükbaş hayvanlarını ulaştırdı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 28 Temmuz'da Manavgat'tan başlayan cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının etkili olduğu Gündoğmuş'ta ihtiyacı olan ailelere yardımseverlerin küçükbaş hayvanlarını ulaştırdı. Muratpaşa Belediyesi, Antalya'nın Manavgat, Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde 59 mahallede etkili olan orman yangının yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketinin mağdurlarına Adalya Vakfı aracılığıyla maddi destekte bulunan Muratpaşa Belediyesi, iki yardımseverin yangından zarar gören ailelere canlı küçükbaş hayvan bağışlarının ulaştırmasını da sağladı.

Keçi besiciliği yapan Emine Manav ve Ayla Yılmaz, çok sayıda hayvanın telef olduğu yangın manzaralarını gördükten sonra "Ne yapabiliriz?" diye düşünmeye başladı. Sonunda, yangından zarar gören bir mahallenin üretip yetiştirebileceği şekilde keçi bağışlamaya karar verdi. Gündoğmuş'a yardımda bulunmak istediklerini anlatan Manav, "Nasıl götüreceğimiz konusunda sorularımız vardı. Muratpaşa Belediyesi'yle görüştük" dedi. Yılmaz ise yangın sırasında insanların yaşadıklarını görünce çok üzüldüklerini söylerken "O anda elimizden bir şey gelmedi. Sonrasında onlara birer hayvan verilim hem maddi hem de manevi olarak destek sağlayayım istedik" diye konuştu. Manav ve Yılmaz, yetiştirdikleri keçileri Gündoğmuş'a götürmek için iletişime geçtiği Muratpaşa Belediyesi, Döşemealtı'nın Kovanlık Mahallesi'nde bulunan çiftlikten 14 keçiyi araca yükledi. Güvenli bir şekilde araca yüklenmesinin ardından yaklaşık 2 buçuk saat süren 170 kilometrelik yolculuk başladı. Yolculuk, Gündoğmuş'un Umutlu Mahallesi'nde sona erdi. Keçiler, mahalleliye dağıtıldı. - ANTALYA

Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol
Spor Nihat Özdemir Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Zafer Kurugöl Yemek Tarifleri Şans Oyunları Gökhan Töre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangınzedelere küçükbaş hayvan desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:43:19. #1.12#