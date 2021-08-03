Yangının sivil kahramanları
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Yangının sivil kahramanları

Yangının sivil kahramanları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Hisarönü'nde koya inen alevleri söndürmek için bölgeye gelen Gökova Yelken Kulübü sahipleri ve çalışanları, denizden motorlarla 150 metre yüksekteki yangına su basarak müdahale ettiler.

Muğla Hisarönü'nde koya inen alevleri söndürmek için bölgeye gelen Gökova Yelken Kulübü sahipleri ve çalışanları, denizden motorlarla 150 metre yüksekteki yangına su basarak müdahale ettiler.

Marmaris ilçesinde bazı yerlerde tekrar canlanan orman yangınında denize yakın bölgelerde ilginç çalışmalar yapılıyor. Hisarönü ile Orhaniye arasındaki bir koya inen alevlere müdahalede denizden su basılarak yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Gökova Yelken Kulübü sahipleri ve çalışanlarından oluşan 5 kişilik bir ekip, motorla deniz suyunu 150-200 metre yukarıya, alevlerin içerisine basarak yangın söndürme çalışması gerçekleştiriyor. Orman arazözlerindeki suyun çabuk bittiğini gören, Gökova Yelken Kulübü çalışanları, yanlarında getirdikleri jeneratör ile denizden motopomp ile 150 metre yukarıya su basarak alevleri söndürmeye çalışıyor. Yelken Kulübünden Recep Atlı, bu sistemi daha önce denize yakın yangın bölgelerinde de çalıştırdıklarını söyledi.

Haberleştikleri telsizleri de kullanan gruba İstanbul Zeytinburnu'nda bölgeye çalışmaya giden Hatasız Kul olmaz ekibinden Zahrettin Çelik de dahil oldu. Hiçbir talimat almadan, gönüllülük esası ile 2 gündür bölgede çalışan yelken hocalarının gayretini görüntüleyen Zahrettin Çelik, bölgede sivil inisiyatifler ile kamu birimlerinin çok güzel bir entegrasyon içerisinde olduklarını belirtti.

(Caner Sönmez/İHA)

Yangının sivil kahramanları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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