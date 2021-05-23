Yangına uykuda yakalandı, canını zor kurtardı
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Yangına uykuda yakalandı, canını zor kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde, bir vatandaş evinde çıkan yangına uykusunda yakalandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, bir vatandaş evinde çıkan yangına uykusunda yakalandı. Dumandan etkilenen ev sahibine 112 tarafından oksijen desteği verilirken, alevler diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23: 00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Harlak Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Mutlu Erkek (43), evde uyuduğu esnada ikametin içerisinden dumanlar yükselemeye başladı. Uykusundan uyanan ve etkisini artıran alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Erkek, başarılı olamayınca kendisini evin dışına atarak canını zor kurtartırdı.

Dar sokaklar itfaiyeye zor anlar yaşattı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edilirken, ikametin bulunduğu sokağın dar olması itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Sokak içerisinde bulunan evlerin birbirlerine yakın olması vatandaşların panik yaşamasına neden olurken, farklı sokaklara park edilen itfaiye araçlarından çekilen hortumlar ile yangına müdahale edildi. İhbar üzerine adrese gelen Tire İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen'in talimatı ile de çevrede ekipler tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ev sahibi dumandan etkilendi

Evde yalnız yaşadığını ve erken saatlerde uyuduğunu söyleyen Mutlu Erkek, "Erken saatlerde uyumuştum. Bir anda dumanlar içinde uyandım. Söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Evden çıktım" dedi.

Öte yandan, dumandan etkilenen Erkek'e, 112 ekibi oksijen desteği sağlarken, itfaiye tarafından alevler yakınlarda bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına uykuda yakalandı, canını zor kurtardı
Yangına uykuda yakalandı, canını zor kurtardı
Yangına uykuda yakalandı, canını zor kurtardı
Yangına uykuda yakalandı, canını zor kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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