YANGIN ÇIKAN MOTOR YATTAKİ 4 KİŞİ KURTARILDI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, motor yatta çıkan yangın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince söndürülürken, yattaki 4 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göcek açıklarında, 20 metre uzunluğundaki motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yatta bulunan 4 kişi yaparken, yangının kontrol edilmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek yattaki 4 kişiyi kurtardı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-5 botunda görevli personelce yangın söndürülürken, hasar oluşan motor yat Göcek'teki bir marinaya çekildi.

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