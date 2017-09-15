Yangın 7 Gün Sonra Söndürüldü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7'inci günün sonunda kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Sarıkamış'ta yaklaşık 45 hektar alanın zarar gördüğü yangında çok sayıda çam ağacı yandı. Yangına araçlarla müdahale edebilmek için çok sayıda ağaç kesilerek, araçlara iş makineleriyle yol açıldı. Sarıkamış halkının da seferber olduğu söndürme çalışmaları vatandaşların cep telefonuyla anbe an kaydedildi. Vatandaşlar zehirlenme tehlikesine rağmen canla başla yetkililere yardımcı olurken, yangın bir hafta sonra ancak kontrol altına alınabildi. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ise soğutma çalışmaları başladı.



Yangının ilk gününden itibaren belediyenin bütün imkanlarını seferber eden Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarına katıldı. Kars Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, Kafkas Üniversitesi, Komando Tugayı ve Orman Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarını koordineli bir şekilde yürüttü.



(Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım /İHA)