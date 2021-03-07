Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi
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Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi

07.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:12

Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdiDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki kamyonun kasasındaki malzeme yanarken, polis kokudan şüphelenerek AFAD'a haber verdi.

Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki kamyonun kasasındaki malzeme yanarken, polis kokudan şüphelenerek AFAD'a haber verdi. Yanan maddenin kimyasal olmadığı, baca atığı olduğu tespit edildi. Saat 16.00 sıralarında Gölyaka Yeşilmahalle Mahallesi'nde park halindeki 41 SN 713 plakalı kamyonun kasasında yüklü malzeme yanmaya başladı. Kamyonun kasasındaki malzeme iş makinesiyle boşaltıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri çevreye yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu Düzce AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri maddenin kimyasal içerip içermediğini yaptıkları ölçümle kontrol ederken, kimyasal madde olmadığı anlaşıldı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede geri dönüşüm sonrası yakılan lastik, plastik gibi malzemelerden arta kalan baca artığı olduğunu belirledi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri hem atıkların imha edilmesi hem de atıkları üreten fabrika hakkında işlem başlattı.

Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi
Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi
Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi
Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi
Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi
Yanan baca atıklarından yayılan koku endişelendirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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