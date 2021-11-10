Yalova tersanelerinde üretilen gemilerin yüzde 90'ı ihraç ediliyor

YALOVA (DHA) - YALOVA'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler bölgesinde istihdam edilen kişi sayısı 30 bini aştı. Bölgedeki tersanelerde üretilen gemilerin yüzde 90'ı ihraç ediliyor.

2007 yılında 3 bin 500 kişi istihdam eden tersaneler 14 yılda yüzde yüz büyüme sağladı. Türkiye genelinde tersanelerin eylül ayı sonu ihracat rakamlarına göre 990 milyon dolarlık ihracatın 600 milyon doları sadece Yalova'da yeni üretilen gemilerden sağlandı. Yalova'da özel sektörde çalışan sosyal sigortalı vatandaşların yüzde 41'i tersanelerde çalışıyor. Bu rakam Altınova bölgesinde ise yüzde 91'e ulaştı. Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazlı Uzun, gemi ihracatında başta Norveç, İngiltere, İzlanda hep kuzey Avrupa ülkelerinin ağırlıklı olduğunu, gemilerin yüzde 90'ından fazlasını bu ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

Yalova'daki istihdamı arttırdıklarını belirten Uzun, "Bölgemizde yapılan bu yatırımlar sonucunda tabii ki Altınova bölgesine de Yalova bölgesine de büyük bir zenginlik gelmiştir. Yine Altınova'da sosyal sigortalarda kayıtlı çalışanların yüzde 91'i tersanelerimizde çalışmaktadır. Yalova ili olarak da özel sektörde çalışanların yüzde 41 oranındaki kesimi Yalova Altınova tersanelerimizde çalışmaktadır. Dolayısıyla Yalova'ya tersaneler tarafından sağlanan katkı çok büyüktür" dedi