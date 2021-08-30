Yalova'da 30 Ağustos coşkusu

Yalova'nın Altınova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü törenlerle kutlandı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü törenlerle kutlandı.

Altınova Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin konulmasının ardından başlayan kutlamalar saygı duruşu İstiklal Marşı bayrağın göndere çekilmesi ile devam etti. Törene Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, İl Genel ve belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemin belirten konuşmanın ardından Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kutlamaları kabul etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı