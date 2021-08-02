Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı

Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yahyalı Belediye Meclisi, Ağustos Ayı olağan meclis toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediye Meclisi, Ağustos Ayı olağan meclis toplantısı yaptı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında toplanan belediye meclisinde 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda; Yahyalı Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikle ilgili Plan-Bütçe ve İmar Ortak Komisyon Raporu, 2021 Yılı ücret tarifelerine ekleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, 2021 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek verilmesi, Norm Kadroda, boş kadro değişikliği yapılması ve 100. Yıl Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 54 adet villa parselinin satışı için encümene yetki verilmesi gündem maddeleri görüşülerek oybirliği ile karara bağlandı.

Mecliste ilçemiz Aladağlar Milli Parkı'nda ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınları hakkında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Aladağlar Milli Parkı'nda yaşanan orman yangınında dolayı bölgede yaşayan insanlarımıza, ilçemize ve ilimize meclisimiz adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aynı gün içinde ülkemizin birçok yerinde ormanlarımız sabote edilerek, yangınlar çıkarıldı. Biz ormanlarımızı, ağaçlarımızı yakanların, yanan yerden daha beter olmaları diliyoruz. Allah, bizim ciğerlerimizi yakanların ocaklarına ateşler düşürsün. İlçemiz Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan orman yangının en kısa zaman söndürülmesi için gayretlerimiz oldu. Başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze, Milli Parlaklarımıza, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanımıza, AFAD' a, İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarımıza ve Kayseri Hava İndirme Tugayı'na yürekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kapuzbaşı ve Ulupınar Muhtarlarımıza, bölgede yaşan insanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yangın başladıktan sonra gece-gündüz oradaydık. Yangın 3 gün sonra kontrol altına alındı. Buradaki yangın, Manavgat ve Bodrum'daki yangınlardan farklı olarak ağaç yangını değil örtü yangınıydı. Diğer yangınlara göre biraz hafif geçirdik. Çok şükür mal ve can kaybı olmadı. Bu süreç zarfında maddi ve manevi desteklerde bulunan herkese meclisimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Öztürk ayrıca dün Büyükçakır Mahallesi'nde nişan töreni sırasında balkon çökmesi sonucu yaralanan vatandaşlara da acil şifalar diledi. - KAYSERİ

Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı
Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı
Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
Nişan töreninde ağırlığı kaldıramayan ahşap balkon çöktü, 13 davetli yaralandı
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Van'dan art arda kahreden haberler! Hayvanları otlatan 20 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ece Erken Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yahyalı'da Ağustos Ayı Meclisi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 14:33:08. #1.16#

title