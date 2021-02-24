Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldığı iddiası
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Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldığı iddiası

24.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:12
Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin koyunlarını çaldığı iddiası

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir çiftlikten koyun çaldığı iddia edildi.

Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir çiftlikten koyun çaldığı iddia edildi.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Calud Belde Başkanı Abdullah el-Hac Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde beldenin kırsalında Filistinlilere ait bir çiftlikten 7 koyun çaldığını söyledi.

Muhammed, koyun izlerinden yerleşimcilerin Nablus'taki Ahiya Yahudi yerleşim biriminden geldiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Başkan ayrıca Calud beldesinin de diğer Filistin beldeleri gibi zaman zaman bölgedeki İsrailli yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

Yahudi yerleşimciler bir çoban ve kız kardeşini alıkoydu

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Yahudi yerleşimciler Beytullahim kentine bağlı Keysan beldesi kırsalında Filistinli bir çoban ile kız kardeşini alıkoydu.

Haberde, Yahudi yerleşimcilerin İsrail askerleri korumasında çoban ile kız kardeşini koyun güttükleri sırada alıkoyduklarına dikkat çekilerek, çoban ile kız kardeşinin şu ana kadar serbest bırakılmadığı kaydedildi.

Askerlerin Filistinlileri serbest bırakmayı reddettiği belirtilen haberde, çoban ile kız kardeşine ayrıca para cezası verildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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