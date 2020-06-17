Yahşihan'da metruk binalar yıkılıyor
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Yahşihan'da metruk binalar yıkılıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Yahşihan'da metruk binalar yıkılıyor
17.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:01

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Daha modern bir ilçe oluşturmak ve gelecek nesillere güzel bir şehir miras bırakmak için çalışmalarını sürdüren Yahşihan Belediyesi sadece yaparak değil yıkarak da geleceğin Yahşihan'ını imar ediyor. İlçe genelinde halk sağlığını tehdit eden durumlar karşısında halkın güvenliği için kullanılmayan metruk binalarla ilgili yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Yahşihan Belediyesi ekipleri ilçede yaptıkları yıkım çalışmaları ile metruk binaların oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Yahşihan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün belirlediği kullanımı riskli yapılar, Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri tarafından yıkılıyor.

"Yahşihan'ı daha da güzelleştireceğiz"

İlçenin güzel bir görünüm sağlaması için çalışmalarını sürdüren Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında "Mahallelerimizde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları yapılan incelemelerimizin ardından yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Gerekli alanlarda yapacağımız projelerimiz ile daha güzel bir görünüm sağlayacağız. Yahşihan ilçemizi her gün daha da güzelleştireceğiz " dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Manşet

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