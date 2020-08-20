Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar çalıştılar
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Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar çalıştılar

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işi için yağmur altında 24 saat aralıksız çalıştı.

Yağışa rağmen şehir hastanesi için sabaha kadar çalıştılar
20.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:28

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işi için yağmur altında 24 saat aralıksız çalıştı.

TESKİ Genel Müdürlüğünce, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase" çalışması başlatıldı. İki noktada başlayan planlı çalışmada TESKİ ekipleri 7/24 esasıyla hız kesmeden çalıştı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz Süleymanpaşa'da "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işini yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında mesai arkadaşlarından bilgi alan Genel Müdür İçöz, gece boyunca mesai kavramı olmaksızın 7/24 çalışacak olan TESKİ ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Yağmura rağmen sabaha kadar çalıştılar

Gece saatlerinde başlayan yağmura rağmen zor şartlarda çalışan TESKİ ekipleri, "Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin Altından Geçen İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase Çalışması" işinde bağlantı çalışmalarında sabah saatlerine kadar aralıksız çalıştı. Yapılan aralıksız çalışmalarda su kesintisi yaşanmayacak şekilde deplase çalışmaları sona erdi.

"TESKİ personelimizi tebrik eder gözlerinden öpüyorum"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bölgede incelemede bulunarak sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Günaydın Sevgili Tekirdağlı Hemşehrilerim. Günaydın sabah saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağışa rağmen şehir şebekemizin Yeni Şehir Hastanesinin altında kalan bölümünde İçme Suyu İsale Hatlarının İrtibatı ve Deplase çalışmaları TESKİ tarafından 24 saatlik üstün çalışma ve alınan tedbirler neticesinde hiç su kesintisi yaşanmayacak şekilde planlayarak başarılı bir şekilde deplase etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarda emeği geçen tüm TESKİ personelimizi tebrik eder, gözlerinden öpüyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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