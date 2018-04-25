Yabancı Uyruklu Kadınlardan Türkçe Şiirler

Kırşehir'de Türkçe okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı uyruklu 16 kadın kursiyer, başarı belgelerini aldı.

Kırşehir Halk Eğitim Merkezince verilen eğitimlerde başarı elde eden 16 yabancı uyruklu kadına, Öğretmen Ziya Kılıçözlü İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle başarılı belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'in yurt genelinde eğitimde en önemli illerinden birisi olduğunu, akademik çalışmalar anlamında da aldığı başarılarla adını duyurduğunu söyledi.

Kırşehir'de okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 95'inin 65 yaş üzeri olduğunu aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"2018 yılı başından itibaren kontrollerimizde 2 bin 500 civarında vatandaşımız, okur yazar olması, belge de almasına rağmen TÜİK sistemine işlenemediğinden okuryazar gözükmüyor. 500 civarında ise okuma yazma öğretemeyeceğimiz hasta durumda olanlar var. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanya ile verdiğimiz kurslarda eğitim alan binden fazla kursiyerimiz var. Okuma yazması olmayanlar arasında yabancı uyruklu kentimizin misafirleri de var. Onlara da eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde onlar da Türkçe öğreniyor ve kendilerini geliştiriyorlar. Onlara başarıyla bitirmeleri nedeniyle belgelerini veriyoruz."

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Çetinkaya da "Suriye, Irak, Afgan uyruklu çok sayıda kadın kurslarla eğitim alıyor. Kente ve ülkeye uyum sağlamaları için de eğitimlerimiz devam ediyor. Onlar kurslarımız da Türkçe öğrenmenin yanı sıra bizlere Türkçe şiirler ve besteler seslendiriyorlar." dedi.

Konuşmaların ardından vatan, dostluk, arkadaşlık, sevgi, aile konularında Türkçe şiirler okuyan kursiyerler, duygulu anlar yaşadı.

Suriye Uyruklu Saliha Ali ise Neşet Ertaş'a ait "Şirin Kırşehir" türküsünün sözlerini seslendirdi. Kursiyerler daha sonra sahnede birlikte "Bayrak" şiirini okudu.

Tören, 16 kadın kursiyere başarı belgelerinin verilmesiyle sona erdi.