Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı
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Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin mutfağının duvarı yıkıldı.

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin duvarı yıkıldı
21.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:04

Konya'nın Kulu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin mutfağının duvarı yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karşıyaka Mahallesi Yüzbaşı Varol Caddesi üzerinde tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin kaldığı tek katlı binanın mutfağının duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemede şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi. Ev yıkılma tehlikesi bulunmasından dolayı oturuma kapatılırken, yabancı uyruklu ailenin bir müteahhit tarafından başka bir eve nakledildiği öğrenildi. Hasar gören evin daha sonra belediye tarafından yıkılmasının planlandığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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