Yabancı paraların 2019 değerlemelerine esas kurlar belirlendi

24.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:10

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2019 yılı sonu itibarıyla bu tebliğle belirlenen kurlar uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2019 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacak.

Söz konusu kurlar şöyle:

Dövizler Kur (TL) 1 ABD doları 5,9402 1 Arjantin pesosu 0,09939 1 Arnavutluk leki 0,05461 1 Avustralya doları 4,1433 1 Azerbaycan yeni manatı 3,5046 1 BAE dirhemi 1,6186 1 Bahama doları 5,9456 1 Bahreyn dinarı 15,7691 1 Bangladeş takası 0,07003 1 Barbados doları 2,9447 1 Bolivya boliviyanosu 0,86105 1 Bosna Hersek markı 3,3706 1 Botsvana pulası 0,56067 1 Brezilya reali 1,4698 1 Bulgar levası 3,3813 1 Burundi frangı 0,00316 1 Cezayir dinarı 0,04987 1 Çek korunası 0,26178 1 Çin yuanı 0,84545 1 Danimarka kronu 0,88896 1 Dominik pesosu 0,11233 1 Endonezya rupisi 0,00043 1 Etiyopya birri 0,18609 1 Fas dirhemi 0,61904 1 Filipin pesosu 0,11711 1 Gana yeni dedisi 1,0394 1 Guatemala quetzali 0,77165 1 Guyana doları 0,02842 1 Güney Afrika randı 0,42242 1 Güney Kore wonu 0,00514 1 Güney Sudan lirası 0,03739 1 Gürcistan larisi 2,0789 1 Haiti gourdesi 0,06255 1 Hırvatistan kunası 0,8934 1 Hindistan rupisi 0,08332 1 Honduras lempirası 0,24148 1 Hong Kong doları 0,76356 1 Irak dinarı 0,00498 1 İngiliz sterlini 7,7765 100 İran riyali 0,01406 1 İsveç kronu 0,63431 1 İsviçre frangı 6,0932 1 İzlanda kronu 0,049 100 Japon yeni 5,4291 1 Kanada doları 4,5376 1 Katar riyali 1,6223 1 Kazakistan tengesi 0,01556 1 Kolombiya pesosu 0,0018 1 Kosta Rika kolonu 0,01042 1 Kuveyt dinarı 19,4826 1 Laos kipi 0,00067 1 Lesotho lotisi 0,42247 1 Liberya doları 0,03154 1 Libya dinarı 4,2499 1 Lübnan lirası 0,00393 1 Macar forinti 0,02012 1 Makedonya dinarı 0,10798 1 Malezya ringgiti 1,4478 1 Meksika pesosu 0,3156 1 Mısır lirası 0,37026 1 Moldova leyi 0,34567 1 Nepal rupisi 0,0521 1 Nijerya nayrası 0,01939 1 Nikaragua kordobası 0,17624 1 Norveç kronu 0,67252 1 Özbekistan somu 0,00062 1 Pakistan rupisi 0,03813 1 Panama balboası 5,9456 1 Paraguay guaranisi 0,00092 1 Peru yeni solu 1,7938 1 Polonya zlotisi 1,563 1 Rumen leyi 1,3832 1 Rus rublesi 0,09552 1 Sırp dinarı 0,0566 1 Singapur doları 4,4087 1 Somali şilini 0,0521 1 Sri Lanka rupisi 0,03272 1 Sudan lirası 0,13179 1 Suriye lirası 0,01362 1 Suudi Arabistan riyali 1,5834 1 Şili pesosu 0,00797 1 Tayland bahtı 0,19875 1 Tunus dinarı 2,1391 1 Türkmenistan manatı 1,7012 1 Ukrayna hryvnası 0,25087 1 Umman riyali 15,443 1 Uruguay pesosu 0,16063 1 Ürdün dinarı 8,3828 1 Venezuela Bolivarı fuertesi 0,00002 1 Yemen riyali 0,02385 1 Yeni Belarus rublesi 2,8261 1 Yeni İsrail şekeli 1,7163 1 Yeni Tayvan doları 0,19784 1 Yeni Zelanda doları 3,9963 1 Zambiya kvaçası 0,42242 1 avro 6,6506 Efektifler Kur (TL) 1 ABD doları 5,936 1 Avustralya doları 4,1243 1 Danimarka kronu 0,88833 1 avro 6,6459 1 İngiliz sterlini 7,7711 1 İsveç kronu 0,63387 1 İsviçre frangı 6,0841 100 Japon yeni 5,409 1 Kanada doları 4,5208 1 Kuveyt dinarı 19,1904 1 Norveç kronu 0,67205 1 Suudi Arabistan riyali 1,5715

Kaynak: AA