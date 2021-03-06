Yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri kaçak avcılıkla mücadele ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri kaçak avcılıkla mücadele ediyor

06.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:16
Yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri kaçak avcılıkla mücadele ediyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri olarak etkin mücadele yürütüyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri olarak etkin mücadele yürütüyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda zorlu arazi ile iklim şartlarında, sürdürülebilir yaban hayatını ve doğayı korumak amacıyla yoğun çalışma yapan ekipler, kaçak ve usulsüz avlananlara da göz açtırmamak için sık sık denetim yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri, Akseki Şefi Mestan Hisarkaya öncülüğünde, belli periyotlarda arazi araçlarıyla av faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere ve avlaklara gidiyor.

Araçların çıkmadığı ormanlık alanlarda soğuğa ve kara rağmen saatlerce yürüyen ekip, hem kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarını besliyor hem envanter çalışması yapıyor hem de kaçak avcılara yönelik denetim gerçekleştiriyor.

Doğada bitkin ve yaralı halde buldukları hayvanları da korumaya alıp tedavi eden görevliler, bölgedeki vatandaşları da doğanın korunması yönünde bilgilendiriyor.

Arazileri zaman zaman dürbün ve drone ile de takip eden ekipler, biyoçeşitliliği kayıt altına almak için de fotokapanlar ile yaban hayatı ve farklı türlerdeki hayvanların yaşamlarını görüntülüyor.

Kaçak avcılık yapan ya da doğaya zarar verenleri tespit eden ekipler, cezai işlem uyguluyor.

Bölgedeki çalışmalara Akseki Şefi Mestan Hisarkaya'nın yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Burdur Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz da katılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Kerimcan Durmaz
Spor Mesut Özil Mustafa Er Arda Turan Emre Taşdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaban hayatı ve doğanın koruyucu bekçileri kaçak avcılıkla mücadele ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 10:27:58. #1.16#
title