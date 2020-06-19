Xiaomi mi Watch Küresel Ölçekte Satışa Sunuluyor: Ülkemize Gelecek mi? Xiaomi tarafından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan mi Watch teknik özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Xiaomi tarafından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan mi Watch teknik özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Şu aşamada oldukça kısıtlı pazarlarda satışa sunulan model görünüşe göre yakın bir zamanda küresel ölçekte satışa sunulacak. Peki Xiaomi mi Watch diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacak ve bu ülkelerin arasında ülkemiz bulunacak mı? İşte konu hakkında bilinen tüm detaylar!

Xiaomi mi Watch Ülkemizde Satışa Sunulacak mı?

Daha öncesinde yayınladığımız bir yazıda geçtiğimiz aylarda tanıtılan mi Watch'un en azından bir süre için yalnızca belirli bölgelerde satışa sunulacağını sizlere aktarmıştık. Şimdi ise mi Watch uygulamasında ortaya çıkan yeni bir listelendirme küresel ölçekte satışa sunulmaya hazırlanan iki yeni modeli işaret ediyor.

Mi Watch ve mi Watch Revolve olarak adlandırılan bu iki modelin en temel farkı ekran yapısı olarak öne çıkıyor. mi Watch, kare ekran ile satışa sunulurken mi Watch Revolve dairesel ekran ile satışa sunulacak. Bu noktada kullanıcılar gözlerine hitap ettiği şekilde tercih yapabilme imkanına sahip olacak.

Şu aşamada bu iki modelin hangi ülkelerde ve ne zaman satışa sunulacağı ile ilgili soru işaretleri devam etse de daha önceki modellerden edindiğimiz tecrübeler, bu iki yeni modelin ülkemizde de satışa sunulmasının oldukça mümkün olacağını işaret ediyor.

Peki siz mi Watch ve mi Watch Revolve hakkında ne düşünüyorsunuz? Akıllı saat almak isterseniz tercihiniz Xiaomi'den yana olur mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.