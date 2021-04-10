WTO "2022 Genç Profesyoneller Programı"na başvurular başladı
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WTO "2022 Genç Profesyoneller Programı"na başvurular başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
WTO '2022 Genç Profesyoneller Programı'na başvurular başladı

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) "gelişmekte olan ya da az gelişmiş" üye ülkelerden genç profesyoneller için 2017 yılından bu yana sürdürdüğü "Genç Profesyoneller Programı"nın 2022 dönemi için başvurular başladı.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) "gelişmekte olan ya da az gelişmiş" üye ülkelerden genç profesyoneller için 2017 yılından bu yana sürdürdüğü "Genç Profesyoneller Programı"nın 2022 dönemi için başvurular başladı.

WTO'dan yapılan açıklamaya göre, en büyük 1 Ocak 2022'de 32 yaşını dolduracak gençler için açılan başvurular 29 Nisan'a kadar yapılabilecek. Programa ilişkin ayrıntılı bilgilere (https://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/ypp_e.htm) ve başvuru formuna (https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp'lng=en) linklerinden ulaşılabiliyor.

Başvuru sonrası yapılacak seçmeleri kazanan adaylar, Ocak 2022'dan itibaren bir yıl boyunca WTO'da çalışacaklar.WTO'nun başvuru çağrısında, "WTO, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerden nitelikli genç profesyonellerin WTO ve uluslararası ticaret konularına ilişkin bilgilerini geliştirmelerine olanak tanıyan 2022 Genç Profesyoneller Programı için başvuruları almaya başladı" denildi.WTO'nun başvuru çağrısında Program, "çok taraflı diplomasi ve küresel ticaret alanında gelecekteki mesleki fırsatların kapısını açmaya yardımcı olabilecek uygulamalı deneyim kazanmak için eşsiz bir fırsat" diye tanımlandı.Program'a başvuru çağrısında, WTO Sekreterliği'nin, "çeşitlilik ve tüm üyelerin kapsanması" amacıyla, WTO üyesi olan gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerden genç profesyonellerin tercih edildikleri vurgulandı.Açıklamaya göre, Programa kabul edilecek gençler, "tarım, anlaşmazlıkların çözümü, fikri mülkiyet hakları, pazar erişimi, medya ve dış ilişkiler, WTO kuralları, ticaret ve geliştirme, ticaret ve çevre, hizmetler ve yatırım ticareti, ticaretin kolaylaştırılması, ticaret politikası analizi, ticaret ve ilişkili teknik yardım" alanlarında çalışacaklar.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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