Worldfood Istanbul Kapılarını 25'nci Kez Açtı

Bu yıl 25'inci kez kapılarını açan WorldFood Istanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında 13 bin 198 bin ziyaretçiyi ağırladı. Geniş bir katılımla gerçekleşen WorldFood Istanbul, katılımcılara yeni iş ve iş geliştirme fırsatı sunarken gıda sektöründeki en son gelişmelere yön verdi.



'Gıda Dünyası'nın Türkiye Buluşması' niteliği taşıyan ve bugüne kadar Türk gıda sektöründeki en son ürün, hizmet ve teknolojilerin sergilenmesine önemli etkileri olan WorldFood Istanbul, fuarla eş zamanlı düzenlenen konferans programı ile gıda sektörüne birçok farklı konuda bilgi akışı sağladı, katılımcı ve ziyaretçilerine gıda sektörünün geleceğini anlattı ve farkındalık oluşturdu. Konferansta uluslararası arenada fikir sahibi konuşmacılar izlenimlerini ve fikirlerini paylaşarak katılımcılara engin bir vizyon kazandırdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF), KOSGEB, TÜGİDER, MARSAP ve PAKDER tarafından da desteklenen WorldFood Istanbul, bu yıl da pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bünyesinde pek çok otel satınalma yöneticisini barındıran Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu (MARSAP), WorldFood Istanbul'da yerini aldı. WorldFood Istanbul, MARSAP Derneği'ne üye pek çok otelin satın alma yöneticisini katılımcılarla bir araya getirdi ve yeni iş fırsatlarının kapısını açtı.



Türk mutfağını ve yemek kültürünü tanıtmak ve zenginleştirmek adına çalışmalar yapan Aşçılar Derneği, WorldFood Istanbul'da birbirinden lezzetli yemek şovları yaptı. Aşçılar Derneği, etkinlik süresi boyunca ünlü şef ve aşçıları ağırlayarak, pişirme sanatının ilginç detay ve özel sunumlarını ziyaretçilerle paylaştı. Etkinliğe, International Taste & Quality Institute - iTQi ile birlikte katılan Aşçılar Derneği'nin standında ise geçmişten günümüze iTQi - Üstün Lezzet Ödülü (Superior Taste Award) kazanan yerli firmaların ürünleri sergilendi. Bunun yanı sıra Aşçılar Derneği'nin standında yer alan Üstün Lezzetler Ödülü Sergisi, şefler ve şömeliyelerden oluşan bağımsız bir kuruluş olan iTQi'nin Üstün Lezzet Ödüllü Türk firmalarına ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir yanından gelen tüketici yiyecek ve içecekleri test etme ve üstün lezzetli olanları tanıtma üzerine Belçika'da faaliyet gösteren iTQi, aynı zamanda Aşçılar Derneği'nin şov alanında 'Dünyada Superior Taste Award' başlıklı bir konferans düzenledi.



Gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuardaki birbirinden özel gösteriler etkinliği renklendirdi. Yapılan şovlarda ziyaretçiler yeni lezzetleri tanıma fırsatı da yakaladı. Gastronomi şöleni niteliğindeki gösteriler ile yeni lezzetlere yelken açıldı.



Yeni ürünler ilk kez WorldFood Istanbul'da



TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen WorldFood Istanbul, sektöre yön veren isimlerin katılımları ve geniş katılımcı profili ile önemli bir görev üstlenirken ziyaretçiler pek çok ürünü ilk kez fuarda deneyimledi. İçecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş meyve ve sebze, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamüller, unlu mamüller, kuruyemiş ve gıda bileşenleri başta olmak üzere pek çok ürün, bu yıl da fuarda yer aldı. Gıda ürünlerinin üretim aşamasından, tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçlerdeki ürün, hizmet ve teknolojiler; WorldFood Istanbul çatısı altında buluştu.



Güçlü ulusal ve uluslararası markalara ev sahipliği yapan WorldFood Istanbul, yeni iş fırsatları ve işbirlikleri için platform oluşturan konferanslar ile sektöre bilgi akışı sağladı. Türkiye'nin en büyük gıda buluşması olarak nitelendirilen fuarda ziyaretçiler; 'Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Mevzuatı, Sağlık ve Beslenme Beyanları', 'Gıda Ürünleri İthalat Mevzuatı', 'Sorumlu Tedarik = Sürdürülebilir Tarım, Ürettiğimiz her üründen sorumluyuz', 'Soğuk Zincir Ürünlerin Depolanma ve Taşımacılığındaki ısı takibi, İndikatör etiketleri', 'Türk Gıda ve İçecek Sektörü, Tüketici ve Trendler' konu başlıklarında uzman isimlerin görüşlerini bizzat dinleme fırsatı buldu. Gıda sektörüne yönelik yorumlarını paylaşan konuşmacılar, katılımcılara ışık tutacak önemli noktalara değindi.



Bu sene fuarda Afganistan, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Belarus, Bosna-Hersek, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Hindistan, Irak, İsveç, Japonya, Katar, Kazakistan, KKTC, Kore, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Pakistan, Ruanda, Sudan, Suudi Arabistan, Tayvan, Ürdün, Yunanistan ülkelerinden gelen 'Uluslararası Satın Alım Heyetleri' yer aldı.



Retail Center ikili görüşmelere ev sahipliği yaptı



Uluslararası satın alma heyetinin ağırlandığı ve B2B iş görüşmelerinin organize edildiği Retail Center (Perakende ve Zincir Market iş görüşmeleri) alanı, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen satın alma heyetleri ile farklı işbirliklerini mümkün kıldı.



Fuar sözcüsü ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Semi Benbanaste: , "Türk gıda sektörü her yıl büyüme kaydediyor. ITE Turkey olarak WorldFood Istanbul'u düzenlemeye başladığımız ilk günden bu yana sektörün gelişimine öncülük ediyoruz. Bu doğrultuda sektörün paydaşlarını bir araya getirerek, yeni iş fırsatları oluşturmayı ve ziyaretçileri gıda alanıyla ilgili gelişmelerden haberdar etmeyi hedefledik. İhracatçılar için Türk ithalat pazarında milyarlarca dolarlık fırsat bulunuyor. Bunun avantajlarından yararlanmak isteyenler WorldFood Istanbul'da yiyecek ve içecek alıcıları ile iletişime geçme fırsatı yakaladı. WorldFood Istanbul; katılımcıların distribütörler, perakende temsilcileri ve horeca sektör üyeleri de dahil olmak üzere yiyecek ve içecek profesyonellerine ulaşması için uygun ortamı sağladı" dedi. - İSTANBUL