Washington'da Protestolar Sürüyor Son iki gecedir şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine sahne olan başkent Washington'da, gün içinde barışçıl gösteriler düzenlendi.

Son iki gecedir şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine sahne olan başkent Washington'da, gün içinde barışçıl gösteriler düzenlendi. Ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalışan protestocular, sıcak havaya rağmen sokaklardaydı