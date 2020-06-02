Washington'da Protestolar Sürüyor
Son iki gecedir şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine sahne olan başkent Washington'da, gün içinde barışçıl gösteriler düzenlendi.
02.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:47
Son iki gecedir şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine sahne olan başkent Washington'da, gün içinde barışçıl gösteriler düzenlendi. Ellerindeki pankartlar ve attıkları sloganlarla seslerini duyurmaya çalışan protestocular, sıcak havaya rağmen sokaklardaydı
Kaynak: DailyMotion.com