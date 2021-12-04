Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Ragıp Tekin - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ebru Kaya, Metin KorkutVakıfBank: Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Hakley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı...

AYDIN (AA) - Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ebru Kaya, Metin Korkut

VakıfBank: Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Haak, Hakley ( Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay )

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Nur Öztürk, Aslıhan Kılıç, Berra Eren, Güldeniz Önal)

Setler: 25-21, 25-20, 25-16

Süre: 81 dakika (27, 29, 25)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

AA / Ragıp Tekin - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title