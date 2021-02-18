Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)

16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

20 Şubat Cumartesi:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)

13.30 VakıfBank-PTT (Vakıfbank Spor Sarayı)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)

17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

Not: Türk Hava Yolları-Karayolları maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay