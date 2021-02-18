Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 29. haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)
16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
20 Şubat Cumartesi:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel)
13.30 VakıfBank-PTT (Vakıfbank Spor Sarayı)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Aydın Mimar Sinan)
17.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
Not: Türk Hava Yolları-Karayolları maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay