Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginayİlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Çınar)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginay
İlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Çınar)
Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Bianka, Bahar Toksoy Guidetti, Beliz Baskır, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)
Setler: 15-25, 19-25, 19-25
Süre: 70 dakika (21, 25, 24)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur