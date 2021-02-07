Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

07.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:42
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginayİlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Çınar)Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Aysim Erginay

İlbank: Yaprak Erkek, Melda Güler, Yasemin Özel, Tuğçe Öcal, Ceren Karagöl, Eylül Karadaş (Ceren Önal, Birgül Parlak, Ceren Çınar)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Cansu Çetin, Bianka, Bahar Toksoy Guidetti, Beliz Baskır, Lila Şengün, İpar Ozay Kurt, Ceren Kestirengöz)

Setler: 15-25, 19-25, 19-25

Süre: 70 dakika (21, 25, 24)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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