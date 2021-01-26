Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

26.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:48
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.

Polonya'nın Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında yarın ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımıyla TSİ 22.30'da karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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