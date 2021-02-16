Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Ferhat BüyükpamukçuAltekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)Arhavi Voleybol:...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)
Setler: 25-10, 25-14, 25-9
Süre: 53 dakika (16, 21, 16)
AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta açılış karşılaşmasında Altekma, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz