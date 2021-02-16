Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

16.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:16
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Ferhat BüyükpamukçuAltekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)Arhavi Voleybol:...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hugo, Emir Pınar, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Cansın Çınar, Kaan Gürbüz, Muhammet Kaya)

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Seymen Şenyüzlü (Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz)

Setler: 25-10, 25-14, 25-9

Süre: 53 dakika (16, 21, 16)

AXA Sigorta Efeler Ligi 28. hafta açılış karşılaşmasında Altekma, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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