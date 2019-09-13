Voleybol: 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

13.09.2019 22:06

18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Arjantin'i 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, 9-12'incilik klasman maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 15-25, 22-25, 25-19, 25-21 ve 15-12'lik setler sonucunda 3-2 kazanan ay-yıldızlı takım, 9'unculuk maçı oynamaya hak kazandı.

Milli takım, Bulgaristan-Mısır maçının galibiyle yarın karşılaşacak.

Kaynak: AA