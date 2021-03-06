Vodafone Reworld'de final için geri sayım başladı

Vodafone'un e-atıklara odaklanan açık inovasyon programı ReWorld'de kuluçka finali 11 Mart'ta düzenlenecek. Kuluçka sürecinde 8 hafta boyunca 32 saati aşkın görüşme sonucu girişimcilik ve iş geliştirme başta olmak üzere pek çok konuda bilgi ve deneyim kazanan 4 takım, final öncesinde web sitelerini de canlıya aldı. İş modelinden ve müşteri doğrulamalarından yola çıkarak prototiplerini oluşturan takımlar, kuluçka finalinde projelerini Vodafone ekiplerine sunacak.

Vodafone'un, imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld'de kuluçka finali için geri sayım başladı. 11 Mart'ta yapılacak kuluçka finali öncesi, 4 finalist takım web sitelerini canlıya aldı. Kuluçkaya katılım hakkı kazanan E-puan, Köstebek, Not-a-Waste ve Rentitech takımları, bu süreçte Tasarım Odaklı Düşünme, Yalın Girişim ve Müşteri Analizi ve Doğrulama metotlarını kullanarak çalışmalarını sürdürdü. Kuluçka sürecinde Gooinn ekibinden girişimcilik koçluğu alan takımlar, 8 hafta boyunca 32 saati aşkın görüşme sonucu girişimcilik ve iş geliştirme başta olmak üzere pek çok konuda bilgi ve deneyim kazandı. "E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?" sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirmek için çalışan takımlar yetkinliklerini geliştirirken, projelerinde de ilerleme kaydetti. İş modelinden ve müşteri doğrulamalarından yola çıkarak prototiplerini oluşturan takımlar, kuluçka finalinde projelerini Vodafone ekiplerine sunacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Şirket olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, özellikle elektronik atıklar konusuna büyük önem veriyoruz. ReWorld programıyla, e-atık konusunda çok paydaşlı, kapsayıcı ve döngüsel bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. Programımıza katılan gençler, yenilikçi yöntemlerle yetkinliklerini geliştirirken, e-atık sorununa teknolojik ve sürdürülebilir çözümler aradıkları bir süreçten geçti. Sırada kuluçka finalimiz var. Takımlarımız, büyük finale kadar hedef kitlelerindeki ilgiyi ölçmek amacıyla web sitelerini canlıya aldı. Sunduğumuz eğitimlerle takımlarımızdaki gençlerin ve projelerinin gelişmelerini gözlemlemek ilham verici. Gençlerin katılımıyla oluşan kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Şirket olarak, e-atık yönetimini öncelikli konularımız arasında konumlandırmaya devam edeceğiz" dedi.

E-Puan takımı, e-atıkların geri dönüşüm sorununu öğrencilerle beraber çözerken, öğrencilerin eğitimine destek sağlamayı amaçlıyor.

Köstebek elektronik atık toplama aracı, belirli aralıklarla farklı konumları gezerek, kişilere e-atıklarının değeri karşılığında e-para vererek motivasyonu sağlarken, evsel düzeydeki e-atıkları toplama problemine inovatif bir bakış açısı getirerek lisanslı e-atık verisi, şeffaf bir geri dönüşüm ve karbon emisyonu takibini mümkün kılmayı amaçlıyor.

Not-a-Waste takımı, evindeki elektronik atıklarını ne yapacaklarını bilemeyen kişiler için e-ticaret siparişlerini kapıdan teslim alırken, elektronik atıklarını vakit kaybetmeden teslim edebilme kolaylığı sağlamayı amaçlıyor.

Rentitech takımı, İstanbul'da yaşayan 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin pahalı oyun ve konsollara internet kafe gibi kirli ve gürültülü ortamlar yerine ev konforunda ulaşmaları için oyun, konsol ve aksesuarları kiralama fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Reworld programında kuluçka sürecine dahil olan tüm takımlar, 24 Mart'ta Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek Yaşamboyu Eğitim Merkezi Sürdürülebilirlik Liderliği Sertifika Programı eğitimlerine başlayacak. BÜYEM Sertifika Programı; Sürdürülebilirliğin Temelleri ve İklim Krizi, Sürdürülebilirliğin Ötesi ve Yenilikçi İş Modeli, Pozitif Liderlik, Dijital Dönüşüm ve Dijital Liderlik, Kriz Döneminde Değişim Yönetimi ve Belirsizlik Çağında Liderlik modüllerinden oluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı