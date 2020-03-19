SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Vodafone, global şebeke hizmetlerinde ikinci kez dünya lideri seçildi - Ekonomi
Vodafone Grubu, Ekonomi

Vodafone, global şebeke hizmetlerinde ikinci kez dünya lideri seçildi

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, ikinci kez Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçildi.

19.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:54
Vodafone, global şebeke hizmetlerinde ikinci kez dünya lideri seçildi

Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından, ikinci kez Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçildi. Toplam 20 firmanın değerlendirildiği araştırmada Vodafone, 'mevcut vizyonunu layıkıyla yerine getiren' ve 'kendini gelecek için doğru konumlandıran' şirket olarak tanımlandı.

Dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Vodafone Grubu, araştırma şirketi Gartner tarafından 2020 Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri seçildi. Gartner, Magic Quadrant Liderlerini "mevcut vizyonlarını layıkıyla yerine getiren ve kendini gelecek için doğru konumlandıran şirketler" olarak tanımlıyor. Vodafone, her iki eksende de önceki yıla göre gelişme kaydettiği belirtildi.

Vodafone'un Magic Quadrant başarısını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi: "Gartner'ın Vodafone'u bir kez daha Magic Quadrant Global Şebeke Hizmetleri Lideri olarak seçmesinden mutluluk duyuyoruz. Vodafone, geçtiğimiz yıl boyunca, bölgedeki en büyük yeni nesil şebeke olmak için SD-WAN dahil sabit ağ hizmetlerini geliştirmeye devam etti. Grubumuz, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya Pasifik'teki müşterilerin dijital hedeflerinde başarıyla ulaşmaları için çalışıyor. Vodafone'un yüksek performanslı şebekeleri her zamankinden daha fazla şirket ve sektör lideri tarafından kullanılıyor. Vodafone, böylece müşterileriyle birlikte büyüyor."

20 firma değerlendirildi

Gartner, bu yılki Magic Quadrant için küresel ağ hizmetleri pazarında hizmet veren ve 'dünya çapında kapsama alanına sahip sabit kurumsal şebeke hizmeti sağlayıcıları' olarak nitelendirdiği 20 firmayı değerlendirdi. Araştırmada, SD-WAN hizmetleri, İsteğe Bağlı Şebeke hizmetleri, Şebeke Fonksiyonları Sanallaştırma (NFV) hizmetleri ve Sanal Müşteri Teçhizatı'nın (vCPE) dahil edildiği yeni küresel şebeke hizmetlerinin yanı sıra WAN taşıma hizmetleri, taşıyıcı tabanlı bulut ara bağlantısı ve yönetilen WAN hizmetleri dahil mevcut küresel şebeke hizmetleri incelendi.

SD-WAN hizmetlerini iyileştiriyor

Bağlantıda olmak, şirketlerin şebekelerini akıllı hale getirmesi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Vodafone, müşterileri için uçtan uca entegre dijital deneyim sunma yaklaşımı kapsamında self servis ve otomasyon yeteneklerindeki gelişmelerle üretici ve yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor. Ayrıca, güvenlik, vCPE ve NFV ürünleri için daha fazla sayıda tedarikçiyle çalışma ve bu hizmetlerin kapsamının genişlemesi dahil olmak üzere, yönetilen SD-WAN hizmetlerinde iyileştirmeler de yapıyor.

18 şehirde bulut, 195 ülkede internet

Vodafone tüm bölgelerdeki yeni tedarikçiler ve hizmet noktaları ile bulut bağlantı yeteneklerini 18 şehre genişletti. Buna AWS, Azure, IBM ve Oracle ile gerçekleştirilen işbirlikleri de dahil. Vodafone böyle, pazardaki yayılımını daha da artırdı. Vodafone ayrıca, son bir yılda, AWS, Google ve Microsoft gibi şirketlerle birlikte sunduğu doğrudan ve üçüncü taraf erişimle 195 ülkeyi kapsayarak küresel internet yeteneklerini de genişletti. Geçen yıl Avrupa'da Liberty Global varlıklarını satın alan Vodafone, şu anda bölgedeki en büyük yeni nesil şebekeye sahip firma olarak müşterilerine pazar lideri bir şebeke hizmeti sunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Ekonomi
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Ekonomi
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Ekonomi
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Ekonomi
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Ekonomi
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Ekonomi
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu
Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni...
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini...
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tom Hanks Ece Erken Sinan Akçıl
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Ersun Yanal Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Vodafone, global şebeke hizmetlerinde ikinci kez dünya lideri seçildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:15:07. #1.14#
title