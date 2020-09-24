Vizyonda bu hafta

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Kovan Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur. David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi David Copperfield hayat hikayesini anlatan The Personal History Of David Copperfield, Copperfield'ın gençlik döneminden hayatının son evresine kadar yaşananları konu ediyor. Charles Dickens'ın klasikleşmiş eserinden uyarlanan filmde, Copperfield'ın doğumundan bebeklik dönemine, ergenlik zamanlarından yetişkinlik dönemine, yoksulluktan servete ulaştığı zamanlara bir yolculuk yapılıyor. Dünyada kendisine yer edinmeye çalışan David Copperfield bu süreçte beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalıyor. David Copperfield'ın hayat mücadelesinin anlatıldığı filmde Copperfield'a Dev Patel hayat veriyor.

Sekiz Yüz Sekiz Yüz, Japon ordusuna karşı bir depoyu savunan 800 Çinli asker ve sivilin mücadelesini konu ediyor. 1937 yılında Çin-Japon savaşı sırasında sekiz yüz Çinli asker, tamamen Japon ordusuyla çevrili Şangay savaş alanının ortasında bir depo mahsur kalır. Kuşatma altında olan bulunan grup, hayatta kalmak için 4 gün 4 gece boyunca Japon kuvvetlerinin baskısına karşı zorlu bir mücadeleye girişir. 800 kişilik asker ve sivillerden oluşan ekibin, Si Hang deposunu savunurken sergilediği mücadele ile Çin halkının umudu ve cesareti haline gelir.

Ormandaki Cadı Ormandaki Cadı, şehirden uzaktaki bir bölgeye gezi düzenleyen bir grup gencin yaşladıklarına odaklanıyor. Üniversitede birinci sınıf öğrencisi olan Jill, şehirden uzakta gerçekleşen bir snowboard gezisine katılır. Araçları ile karlık bölgelerde ilerleyen grup, güneşin ufkun altına düşmesi ile birlilkte büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalır. Karla kaplı dağlık alanda kaybolan gençler, telefonları çekmediği için kimseden yardım isteyemez. Sıcaklığın düşmesi ile donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan gençler, gecenin ilerleyen saatlerinde kendilerini bir cadı avının içinde bulur.

Randıman Randıman, hazırlayacağı sunum için Ordu'ya giden genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kadın olan Filiz, Ferhat adında bir adamın patronu olduğu bir reklam şirketinde çalışır. Müşterilerini kaybetmemek için çabalayan Ferhat, bunun için Filiz'den çikolata ile ilgili iyi bir sunum hazırlamasını ister. Genç kadın, sunumu için çalışmaya fındığın diyarı olan ve çocukluğunun geçtiği Ordu'dan başlamaya karar verir. Ordu'ya gidip araştırmalara boğulan Filiz'e bu süreçte çocukken birlikte vakit geçirdiği Eşref ve ailesi de fazlasıyla yardımcı olur. Ancak köyde yaşanan esrarengiz olaylar, Filiz'in işlerini engeller. İstanbul'dan iş arkadaşlarının da köye gelmesi ile birlikte Filiz, kendisini birbirinden ilginç olayların içinde bulur.

Cin Baskını Cin Baskını, sınıf arkadaşını kıskanan ve onun kötülüğü için uğraşan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Ziynet ve Alev, aynı okulda okuyan iki gençtir. Ziynet, derslerinde oldukça başarılı olduğu gibi insanlarla da güzel ilişkiler kurmaktadır. Alev ise her zaman Ziynet'in gölgesinde kalmıştır. Ziynet'e karşı büyük bir kıskançlık besleyen Alev, onun mutsuz olmasını ister. Alev'in Ziynet'e karşı hissettikleri bir süre sonra takıntı haline gelir ve Zinyet'in mutsuz olmasını sağlamak için herekete geçer. Ziynet'e büyü yaptırmaya karar veren Alev, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalır.

Ölümsüzlerin Savaşı Ölümsüzlerin Savaşı, Dominion'a karşı büyük bir mücadeleye girişen Trikalypse ile isyancıların hikayesini konu ediyor. Asiler arasındaki özgürlük savaşı daha yeni başlamıştır. Trikalypse, sadece hayatta kalmak için değil Dominion'u devirmek için harekete geçmek zorundadır. Bunun için isyancı lider ve bir özgürlük savaşçısı ekibiyle güçlerini birleştirir. Artık, Dominion'un gerçek yüzünü ortaya çıkarmak ve onu devirmek için savaşmanın tam zamanıdır.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı