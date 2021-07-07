VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.519 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.519 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.520,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.519,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 1.515,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 1.517,75 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları öncesi karışık bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, ABD'de ise Fed'in toplantı tutanakları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 puanın direnç, 1.500 puanın destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan