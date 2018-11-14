Victoria's Secret Meleği Duckie Thot, Ölümden Döndü!

Victoria's Secret'ın siyahi meleği Duckie Thot, Victoria's Secret şovu öncesinde büyük bir kazayı kıl payı kazasız belası atlattığını açıkladı. Kazanın kendisine çok şey öğrettiğini dile getiren Thot,"Ne kadar çalışırsanız çalışın, onun kolayca elinizden alınabileceğini öğrendim" diyerek duygularını paylaştı.

LAKABI SİYAHİ BARBİE BEBEK

Bu yıl ilk kez Victoria's Secret şovunda yürüyen 'Siyahi Barbie Bebek' lakaplı model Duckie Thot, Instagram hesabından paylaştığı duygusal bir notla başına gelen talihsiz kazayı açıkladı. Defileden bir kareyi sosyal medya hesabına yükleyen 23 yaşındaki model paylaşımının altına şunları yazdı: "Şovdan iki gün önce arabamla bir kaza geçirdim. Çok şükür küçük bir sıyrıkla atlattım."

"TANRI BENİ O ARAÇTAYKEN GÖRDÜ"

İnançlı bir insan olduğunu ifade eden Victoria Secret's meleği Thot, "Bu olaydan sonra çok istediğiniz bir şeyin ne kadar çalışırsanız çalışın, onun kolayca elinizden alınabileceğini öğrendim.Hayatım boyunca her zaman o podyumda yürümeyi hayal etmiştim.Tanrı beni o araçtayken gördü. Ona şükrüler olsun."

"KENDİMİ KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM"

Takipçilerine hayallerini takip etmelerini tavsiye eden Thot, duygusal yazısını şu sözlerle noktaladı: "Bu şovda yer almak gurur vericiydi. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Kendimi kutsanmış sayıyorum."