Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vergi borçlarına yapılandırma geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun kapsamında 30 Nisan öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları vb gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerine yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemle performansına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılıyor.

Teklif ile işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

Kanun teklifinin genel gerekçesinde ise bir önceki yapılandırma sonrası salgın nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.

Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı 'sözleşmenin feshedilmesi' kararını iptal etti
Son dakika haberleri... İdare Mahkemesi, İBB'nin TÜRGEV yurtlarına ilişkin aldığı "sözleşmenin feshedilmesi" kararını iptal etti
'Geçen yılki hataları tekrarlamayalım' diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi
"Geçen yılki hataları tekrarlamayalım" diyen Bilim Kurulu üyesinden yapılandırılmış açılma önerisi
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Hande Ataizi Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 16:52:40. #1.14#

title