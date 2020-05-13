Venezuela'da sokağa çıkma yasağının süresi uzatıldı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının bir ay daha devam edeceğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ülke genelinde uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağının bir ay daha devam edeceğini belirtti. Maduro, son 24 saatte tespit edilen yeni bir vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 423'e yükseldiğini kaydetti. Sokağa çıkma yasağı önleminin ülkeyi virüse karşı korumak için gerekli olduğunu vurgulayan Maduro, halkı korumak için 30 günlük yasağı yenileyeceğini söyledi. Yetkililer, ülkede salgının ilk ortaya çıktığı mart ortasından bu yana yeni tip koronavirüs nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede 13 Mart'ta uygulamaya konulan 30 günlük yasak kararı, 13 Nisan'da da uzatılmıştı. Kaynak: AA