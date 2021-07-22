Vefat Eden: Halim YOLCU
İlçemiz Sanayi Mahallesi, Hacı Ali Çiftliği'nden, Harun ve Yakup Yolcu'nun amcaları HALİM YOLCU, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
İlçemiz Sanayi Mahallesi, Hacı Ali Çiftliği'nden, Harun ve Yakup Yolcu'nun amcaları HALİM YOLCU, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hacı Ali Çiftliği'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.
Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Kaynak: Habermetre