Vefat Eden: Halim YOLCU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vefat Eden: Halim YOLCU

Vefat Eden: Halim YOLCU
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İlçemiz Sanayi Mahallesi, Hacı Ali Çiftliği'nden, Harun ve Yakup Yolcu'nun amcaları HALİM YOLCU, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

İlçemiz Sanayi Mahallesi, Hacı Ali Çiftliği'nden, Harun ve Yakup Yolcu'nun amcaları HALİM YOLCU, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Hacı Ali Çiftliği'nde aile kabristanlığına defnedilecektir.

Dost, akraba ve din kardeşlerine duyurulur.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Buse Varol Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vefat Eden: Halim YOLCU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 15:16:25. #1.14#

title