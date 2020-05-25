Vefa ekiplerine "tepsi tepsi baklava" ile vefa
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Vefa ekiplerine "tepsi tepsi baklava" ile vefa

Vefa ekiplerine "tepsi tepsi baklava" ile vefa Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ramazan Bayramında sahada 24 saat görev yapan vefalı güvenlik güçlerinden, sağlıkçısına kadar tüm vefa ekiplerine, Vali Çetin Oktay Kaldırım tepsilerle baklava gönderdi.

25.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:37

Vefa ekiplerine "tepsi tepsi baklava" ile vefa

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Ramazan Bayramında sahada 24 saat görev yapan vefalı güvenlik güçlerinden, sağlıkçısına kadar tüm vefa ekiplerine, Vali Çetin Oktay Kaldırım tepsilerle baklava gönderdi.

Covid-19 salgını nedeniyle valilik koordinesinde hizmet veren polis, Jandarma, AFAD, Kızılay ve sağlık ekiplerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubuna bayram günü Vali Çetin Oktay Kaldırım unutmadı. Vali Kaldırım'ın talimatı ile tepsi tepsi baklavalar hazırlanıp, bayramda yolda görev yapan jandarma, polis, UMKE ekipleri ve hastanelerle, 155, 156 ile 112 Acil Komuta Merkezi'nde görevde olanlara tepsilerle baklava gönderdi. Baklavanın yanı sıra bayram çikolatası ve kolonyada gönderen Kaldırım, ekiplerin bayramlarını kutladı.

Ayrıca Korona virüsüyle (Covid-19) salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına da Elazığ Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı ve ikramda bulundu.

Vefa ekiplerine 'tepsi tepsi baklava' ile vefa

Kaynak: İHA

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