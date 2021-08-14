SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ardından

Gaziantep FK maçının ardındanFrancesco Farioli: Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır"Becerebilirsek 2 transfer daha yapacağız""Taraftarımızı özlemiştik"Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz"Bence kart biraz ağır""Orta saha ve...

Gaziantep FK maçının ardından

Francesco Farioli: Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır

"Becerebilirsek 2 transfer daha yapacağız"

"Taraftarımızı özlemiştik"

Erol Bulut: Daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz

"Bence kart biraz ağır"

"Orta saha ve hücuma takviyelerimiz olacak"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Lige 3 puanla başlamanın önemine dikkat çeken VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direkötörü Francesco Farioli, "Sezonun ilk maçı olması nedeniyle 3 puanla başlamak çok önemliydi. İlk 15-20 dakikayı değerlendirdiğimizde maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Ama sonrasında düzeltmemiz gereken şeylerin olduğu bir maç oldu. Bu nedenle öğretici bir maç oldu. Daha iyi bir noktaya gideceğiz, yolumuzun uzun olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak oyuncuların performansından memnunum. Bazı oyuncuların istenilen form düzeyine gelmeleri için çalışacağız. Genel olarak değerlendirirsek, lige 3 puanla başlamak en önemli şeydi" diye konuştu.

"TÜRK YA DA YABANCI OYUNCU YOKTUR, OYUNCUNUN İYİSİ YA DA KÖTÜSÜ VARDIR"

Yabancı kuralı hakkındaki düşüncelerini de aktaran Farioli, "Yeni kural nedeniyle 3 Türk oynatmak zorundayız. Bazı pozisyonlarda yabancı oyuncuları kullanıyorum ve bugünkü oyun planında Efe, Erhun ve Kerim'i başlatacak bir program belirlemiştik. Efe daha fazlasını beklediğimiz bir oyuncu. Üzerine daha çok koyarak katkı yapan bir oyuncu. Jimmy oyuna çok iyi girdi. Gerekli yardımı yaptı. Çok Kerim çok mücadele etti ve elinden gelenin en iyisini yaptı. Erhun da çok iyi işler yaptı. Kural bu ve bununla birlikte oynamak zorundayız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, yabancı sayısı ve Türk oyuncu sayısını kurgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Kural açıklandığı günden beri söylediğim bir şey var, Türk ya da yabancı oyuncu yoktur, oyuncunun iyisi ya da kötüsü vardır" ifadelerini kullandı.

"BECEREBİLİRSEK 2 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

2 ismi daha kadroya katmak istediklerini dile getiren Farioli, "Geçen sene açıkçası Sobiech, Borini, Lens ve Ndao'yu kullanıyorduk. Bu sene bazı oyuncular gitti. Borini sakat. Ama bu sene de üzerine daha iyi takviyeler yaparak güçlendirmeye çalıştık ve bunun da meyvelerini alacağız diye düşünüyorum. Becerebilirsek 2 oyuncu daha aramıza katacağız. Bunu da yaparsak hücum gücünü yukarıya çekebiliriz. Şimdi gelen oyuncuların çok katkıları oluyor. Bugün Ahmed Musa sadece hücum değil defansta da katkı verdi, Kerim Frei çok mücadele etti, Pesic fiziksel olarak en iyi durumunda değil belki ama o da kendi formunu buldukça daha fazlasını verecektir" dedi.

"TARAFTARIMIZI ÖZLEMİŞTİK"

Taraftarların tribünlere dönmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Farioli, "Çok mutluyum. Futbol taraftarla olduğu zaman ve özellikle bizim Karagümrük taraftarımızın enerjisini hissettiğimiz zaman itici bir güç oluyor. Uzun süredir taraftardan yoksunduk. Dönmeleri çok önemliydi. Bizi desteklemekten vazgeçmediler ve düştüğümüz anlarda itici güç oldular. Haftalar geçtikçe sayı olarak artarak katlanacağını düşünüyorum. Taraftarımızı özlemiştik. Bir mesaj da artık pandemiye veriliyor. İnsanlar artık sosyal hayata karışıyorlar. Ümit ediyorum ki pandeminin sonlarına doğru gidiyoruz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

EROL BULUT: DAHA İYİ BİR GAZİANTEP SEYRETTİRMEK İSTİYORUZ

Gelecek hafta 3 yeni transferin takıma dahil olacağını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün ilk maçında daha iyi başlamak istedik. Kaybettiğimiz bir maç oldu. İlk yarı biraz daha rakibin kontrolünde geçti. İyi pas yapan bir takım. İlk golü kendi kalemize attık. Sonrasında dikkatsizlik ve konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. 2-2'yi yakalayamadık, direkten dönen topumuz var. Sonrasında 10 kişi kaldık. İkinci yarıda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Sonlara doğru kontradan yediğimiz bir gol oldu. Genel anlamda daha iyi bir Gaziantep seyrettirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta anlaştığımız 3 futbolcu aramıza katılacak. Fiziksel olarak oyuncularımız hazır olduklarını gösterdiler. Üzerinde çalışacağız ve inşallah daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BENCE KART BİRAZ AĞIR"

Sagal'ın ilk yarının son anlarında gördüğü kırmızı kartın planlarını bozduğunu belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Kırmızı kart planları etkiliyor. Sonuçta kırmızı kart görmeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Bence kart biraz ağır. Sagal'ın topa hamlesi var ama sonrasında ayağına değmiş olabilir. Dünkü Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında bir pozisyon oldu ama kart çıkmadı. Sarı karta bakmak lazımdı bugün. Topa bir müdahale var. Ondan önce bir pozisyon oldu. Top kornere çıktı mı, çıkmadı mı incelemek gerekiyor. Sonuçta 10 kişi kaldık. İkinci yarıda performanstan dolayı mutluyum."

"ORTA SAHA VE HÜCUMA TAKVİYELERİMİZ OLACAK"

Orta saha ve hücuma takviyeler yapacaklarını söyleyen Bulut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Gaziantep birinci bölgede defans yapan ve kontratakla çıkan bir ekip halinde görünüyordu. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Bunu bugünden yarına değiştiremiyorsunuz, zaman gerekiyor. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız transferlerle takımı üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ben daha önce söyledim, takımı geçen seneden daha iyi bir noktaya çıkarmak istiyoruz. Bu da 8. sıranın üzeri demek. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı