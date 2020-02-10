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Vatandaş, 2019'da bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi

Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.

10.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:17
Vatandaş, 2019'da bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi

Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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