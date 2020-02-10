Vatandaş, 2019'da bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi
Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.
10.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:17
Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.
Kaynak: Dunya.com