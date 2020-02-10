Vatandaş, 2019'da bankalara 65,6 milyar lira 'masraf' ödedi

10.02.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:17

Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı.