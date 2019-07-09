Vanlı çocuklar geleceği kodluyor

Çocuklar, çevrimiçi oyunlarını kendileri tasarlıyor

VAN - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi kapsamında 43 çocuk aldıkları eğitimlerle geleceği programlıyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Türkiye Bilişim Derneği tarafından İpekyolu Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülen "Geleceği Kodlayan 65 Vanlı" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Proje çerçevesinde 9-14 yaşları arasındaki 160 çocuğa temel bilişim eğitimleri verilerek; ilk etapta algoritma ve akış diyagramları örnekleri, microsoft small basic, scratch ile kodlama ve 3 boyutlu modellemenin temelleri anlatıldı. Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim alan 160 çocuk arasından ilgisi daha fazla olan 43 çocuk seçildi.

Seçilen 43 çocukla ileri düzey eğitimlere devam edilirken, bu eğitimlerde çocukların eğilimlerine göre 3 gruba ayrıldı. Birinci grupta kodlama, yapay zeka, kriptoloji ve şifreleme, ikinci grupta üç boyutlu tasarım ve çevrimiçi oyun geliştirme, üçüncü grupta ise robotik programlama ve endüstri nesnelerin interneti maket ürün geliştirme eğitimleri alıyor. Bu eğitimler çerçevesinde 43 çocuk; grup projesi, bireysel proje ve iş dünyasına yönelik 3 boyutlu ürün, mobil uygulama, web sitesi, logo tasarımı, mobil oyun gibi projeler geliştiriyor.

İHA muhabirine konuşan Eğitim Uzmanı Levent Dalgın, eğitim alan çocukların beklentilerinin üzerinde bir performans sergilediklerini belirtti. Projeye başvuran 160 çocuk arasında seçilen 43 çocukla ileri eğitimlerine devam ettiklerini anımsatan Dalgın, "Biz bu öğrencileri hızlandırılmış bir elemeden geçirdik. Bu kapsamda her sınıfa 15 saatlik bir eğitim verdik. 15 saatlik eğitimden sonra 160 öğrenciden ilgisi daha fazla ve algısı yüksek olan 43 öğrenciyi ileri seviye eğitim almaları için seçtik. 15 saatlik eğitimden sonra 90 saatlik eğitim verdik ve eğitimlerimizi tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimiz 9-14 yaş aralığında ve 3 sınıftan oluşuyor. Bu öğrencilerimiz beklentilerimizin üzerinde bir performans sergiliyorlar" dedi.

"Kendi oyunlarını kendileri tasarlıyorlar"

Eğitimlerde yüksek performans gösteren çocukların artık kendi oyunlarını kendileri oluşturacak seviyeye geldiklerini dile getiren Dalgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar algoritma ve akış diyagramları örnekleri, Microsoft small basic, scratch ile kodlama ve 3 boyutlu modellemenin temellerini anlattık. Öğrencilerimiz özellikle 3 boyutlu modellemede harikalar oluşturdular. Çok güzel çalışmalar ortaya çıktı. Bunların tridi yazıcıdan baskılarını aldık. Böylece çalışmalarımızı somutlaştırdık. Şimdi çıtayı biraz daha yükselttik. Unity çevrimiçi mobil uygulama geliştirme üzerinde duruyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları 3 boyutlu modelleri unity ile canlandırarak kendi oyunlarını kendileri tasarlıyorlar."

Böyle bir projede yer almalarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, öğrendikleri program sayesinde ileride kendi tasarımlarını kendilerinin yapacağını belirtti.

Kaynak: İHA